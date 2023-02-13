Кадыров заявил, что готов к мировой ядерной войне и не боится гибели своих 14 детей

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что готов к ядерной войне и «ни капли» ее не боится. При этом он подчеркнул, что в его семье много детей, однако даже их гибель в случае мирового конфликта его никак не пугает, так как в нем неизбежно победит Россия. Свое мнение он озвучил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия».

«Ну, смотрите, если меня спросить, у меня четырнадцать детей, у меня восемь сыновей, и чтобы они приняли то, что они предлагают, я готов, чтобы была ядерная война и чтобы мы все погибли», – сказал Кадыров (цитата по РИА Новости).

По мнению Кадырова, страха «не должно быть», так как Россия в таком конфликте в любом случае победит. «Россия всегда была сильным государством, российское общество объединялось потихоньку, медленно, но все-таки объединялось. И к этому мы сегодня идем, Президент ведет правильную политику на все сто процентов, безошибочную. Поэтому я спокоен», – добавил он.

Также в интервью телеканалу он заявил, что России «надо забрать» у киевских властей Одессу и Харьков. По его мнению, это важно для обеспечения безопасности России.

Напомним, ранее глава республики также заявлял, что не исключает вероятность третьей мировой войны, и обвинял члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что Россия «пойдет против Польши», в готовности ее проиграть.