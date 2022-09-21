Кадыров: Решение о частичной мобилизации поставит НАТО и Киев в безвыходное положение

Происходящее на Украине, когда Запад накачивает боевиков оружием и техникой, пытаясь сломить Донбасс и Россию, очень знакомо чеченскому народу. Спонсируя террористов на Кавказе, те же государства намеревались развалить Россию. Об этом напомнил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что еще до событий в Донбассе НАТО планировал разместить свои вооружения и контингент вплотную к границам России, а когда этот план провалился стал накачивать Украину оружием. При этом главная цель Запада осталась прежней — война против России и ее разрушение.

«Сценарий до боли знакомый чеченскому народу. Точно так же этот Запад планировал развалить Россию через нашу республику. Владимир Путин в своем выступлении не случайно вспомнил о тех событиях, когда эти же страны поощряли банды международных террористов на Кавказе и продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Ничего у них не получилось. Не получится и сейчас», — говорится в телеграм-канале Кадырова.

Он отметил, что полностью поддерживает решение Президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. По его мнению, это поставит НАТО и киевские власти в безвыходную ситуацию.