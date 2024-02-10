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Кадыров: Реакция на интервью Путина Карлсону в США была шокирующей
Обычные американцы оказались не знакомы даже с самыми простыми фактами о предпосылках, причинах начала и ходе специальной военной операции. Поэтому интервью Президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону оказалась для них настоящим откровением, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным „неправда“, а именно простых американцев. И эта реакция шокирующая», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, аудитория в США и на Западе стала настоящим заложником СМИ, пропагандирующих идеи псевдолиберализма и псевдосвободы.
Он заметил, что в беседе с американским журналистом Путин говорил доступным языком, без шпаргалок и суфлеров. На фоне этого поспешное заявление Президента США Джо Байдена выглядело «уныло» и «маразматично». Оно стало одним из последствий истерии, которая поднялась в западном медиапространстве.
Ранее «Татар-информ» опубликовал полную версию интервью Президента России Владимира Путина.
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