Кадыров: Реакция на интервью Путина Карлсону в США была шокирующей

Обычные американцы оказались не знакомы даже с самыми простыми фактами о предпосылках, причинах начала и ходе специальной военной операции. Поэтому интервью Президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону оказалась для них настоящим откровением, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным „неправда“, а именно простых американцев. И эта реакция шокирующая», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, аудитория в США и на Западе стала настоящим заложником СМИ, пропагандирующих идеи псевдолиберализма и псевдосвободы.

Он заметил, что в беседе с американским журналистом Путин говорил доступным языком, без шпаргалок и суфлеров. На фоне этого поспешное заявление Президента США Джо Байдена выглядело «уныло» и «маразматично». Оно стало одним из последствий истерии, которая поднялась в западном медиапространстве.

Ранее «Татар-информ» опубликовал полную версию интервью Президента России Владимира Путина.