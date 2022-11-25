Кадыров рассказал Путину о борьбе чеченских бойцов с «натовской агрессией» на Украине

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и обсудил с ним вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине.

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях. Они находятся на передовой и выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Путин, по словам главы Чечни, отметил большой вклад региона в проведение СВО, достижения бойцов на передовой, подготовку добровольческих отрядов.

«Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия – страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья. <…> Ни на секунду не сомневаюсь, что Россия во главе с нашим сильным президентом победит в этой борьбе с неонацизмом и натовской агрессией», – добавил он.

Переговоры с Кадыровым Путин провел после сегодняшней встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации.