Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии с окладом

Многодетное материнство нужно приравнять к полноценной профессии со средним окладом, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Это, по его мнению, поможет улучшить систему поддержки рождаемости в стране.

«<...> Мне бы хотелось внести своё предложение. В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению главы региона, многодетными женщинам сложно, а порой и невозможно совмещать работу и воспитание детей. В то же время они выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографическую ситуацию в стране.

«В этой связи нам необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства. <...> Вполне возможно, что некоторых людей моё предложение может порядком удивить, однако, на мой взгляд, это самое лучшее, что мы можем сделать для наших граждан и страны в целом», – считает Кадыров.

Напомним, в августе Президент РФ Владимир Путин утвердил звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших от 10 детей. Первой этого звания удостоилась жена главы Чечни – Медни Кадырова.