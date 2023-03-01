©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кадыров поздравил Минниханова с днем рождения
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения. В своем телеграм-канале он опубликовал пост, в котором называет своего коллегу «старшим братом». Поздравительная запись сопровождается видеороликом, на котором запечатлены, в том числе, кадры совместной работы Кадырова и Минниханова. На видео глава Чечни подчеркивает, что руководитель Татарстана «всегда поддерживает его».
«Рустам Нургалиевич является одним из самых успешных и опытных руководителей субъектов Российской Федерации. За высокие профессиональные и человеческие качества его ценят и уважают не только в России, но и в мире. Неиссякаемая энергия, преданность избранному делу и талант руководителя помогли Рустаму Нургалиевичу превратить Татарстан в один из самых передовых субъектов России, в котором царит стабильная внутриполитическая ситуация, единство и сплоченность», – написал Кадыров.
Он подчеркнул, что Чечню и Татарстан связывают «братские узы и деловые отношения», сотрудничество ведется в самых разных отраслях – от экономики до культуры. «В этот день я искренне поздравляю Рустама Нургалиевича с очередной годовщиной! Желаю моему старшему брату крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей работе!» – написал Кадыров.
Напомним, ранее Минниханов обратился к жителям республики с благодарностью за поздравления. Сегодня он отмечает свой 66-й день рождения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»