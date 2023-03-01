Кадыров поздравил Минниханова с днем рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения. В своем телеграм-канале он опубликовал пост, в котором называет своего коллегу «старшим братом». Поздравительная запись сопровождается видеороликом, на котором запечатлены, в том числе, кадры совместной работы Кадырова и Минниханова. На видео глава Чечни подчеркивает, что руководитель Татарстана «всегда поддерживает его».

«Рустам Нургалиевич является одним из самых успешных и опытных руководителей субъектов Российской Федерации. За высокие профессиональные и человеческие качества его ценят и уважают не только в России, но и в мире. Неиссякаемая энергия, преданность избранному делу и талант руководителя помогли Рустаму Нургалиевичу превратить Татарстан в один из самых передовых субъектов России, в котором царит стабильная внутриполитическая ситуация, единство и сплоченность», – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Чечню и Татарстан связывают «братские узы и деловые отношения», сотрудничество ведется в самых разных отраслях – от экономики до культуры. «В этот день я искренне поздравляю Рустама Нургалиевича с очередной годовщиной! Желаю моему старшему брату крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей работе!» – написал Кадыров.

Напомним, ранее Минниханов обратился к жителям республики с благодарностью за поздравления. Сегодня он отмечает свой 66-й день рождения.