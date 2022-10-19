Кадыров после введения военного положения призвал к ударам по центрам принятия решений

Безопасность России должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, этому помогут дополнительные полномочия глав, предоставленные им сегодняшним указом Президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. При этом руководители субъектов должны строго выполнять поручения, подчеркнул Кадыров.

Комментируя указ Президента, он также призвал отвечать ударами по центрам принятия решений Украины при любой атаке против России.

«Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли <…>», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня Путин своим указом ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, документ вводит «средний уровень реагирования» в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.