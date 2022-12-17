Кадыров отреагировал на внесение дочерей в санкционный список ЕС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на то, что Евросоюз внес в новый, девятый, пакет санкций его дочерей. Напомним, документ вступил в силу после публикации 16 декабря.

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня!» – написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что «безмерно» гордится ими, и назвал внесение в санкционный список еще одним «обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью».

«Скоро пойдем на новый рекорд!» – добавил он.

Напомним, глава Чечни ранее установил рекорд по количеству санкций, которые были введены в отношении одного человека.