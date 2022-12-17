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Ру Тат
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Официальная хроника
17 декабря 2022  00:56

Кадыров отреагировал на внесение дочерей в санкционный список ЕС

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на то, что Евросоюз внес в новый, девятый, пакет санкций его дочерей. Напомним, документ вступил в силу после публикации 16 декабря. 

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня!» – написал руководитель региона в своем телеграм-канале. 

Кадыров отметил, что «безмерно» гордится ими, и назвал внесение в санкционный список еще одним «обстоятельством, объединяющим и без того дружную семью».

«Скоро пойдем на новый рекорд!» – добавил он. 

Напомним, глава Чечни ранее установил рекорд по количеству санкций, которые были введены в отношении одного человека.

#Рамзан Кадыров #антироссийские санкции
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