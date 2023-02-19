Кадыров оценил бойцов «Вагнера» в зоне СВО и заявил о планах создать собственную ЧВК

Частная военная компания «Вагнер» сумела достичь «очень внушительных результатов», а штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он похвалил бойцов, которые, по его мнению, всегда достигают поставленных целей, и сообщил о планах создать свою частную военную компанию.

Кадыров отметил, что бойцы чеченских спецподразделений «Ахмат» участвуют в спецоперации «бок о бок» с бойцами частной военной компании с первых дней специальной военной операции и поэтому могут судить о положительных качествах своих соратников. По мнению главы республики, «Вагнер» «железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК».

«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину (основателю ЧВК «Вагнер» – прим. ред) и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», – написал он в своем телеграм-канале, сопроводив запись фотографией с Пригожиным.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что «вагнеровцы» освободили стратегически важное село Парасковиевка близ Артемовска, за который сейчас идут ожесточенные бои.