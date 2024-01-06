Кадыров объяснил свое предложение об обмене пленных «толстым троллингом»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба главы Чечни

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил предложение освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины в обмен на снятие санкций с членов его семьи, а также с принадлежащих ему лошадей и самолетов «толстым троллингом» Соединенных Штатов.

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков», — выразил уверенность Рамзан Кадыров, разместив пост в Telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что готов обменять 20 украинских военнопленных на снятие санкций с его матери Аймани Кадыровой, его дочерей, его несовершеннолетних детей и его жены Медни Кадыровой, которые, по его словам, «абсолютно не имеют никакого отношения к политике».

«Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Бывший американский разведчик] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — описал свою мотивацию Рамзан Кадыров. При этом он заверил, что введенные странами Запада против его родственников ограничительные меры «никак не мешают жить».

Список пленных Рамзан Кадыров накануне передал Скотту Риттеру, известному пророссийскими заявлениями и широковещательными военными прогнозами, во время построения сотрудников силовых ведомств Чечни в Грозном (на которое, по данным политика, собралось более 25 тыс. бойцов).