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Кадыров предложил США снять санкции с его родных в обмен на украинских пленных
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины в обмен на снятие санкций с членов его семьи, а также с принадлежащих ему лошадей и самолетов.
Список пленных политик передал приехавшему в Грозный бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, известному своими пророссийскими заявлениями. Это произошло во время построения сотрудников силовых структур в центре города, передает ТАСС.
«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю (Скотту Риттеру — прим. Т-и) [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим», — заявил политик, обращаясь к американцу.
Риттеру также показали видеозапись, на которой присутствуют пленные украинские военные. На видео они рассказали о предложении освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких главы Чечни, а также с его лошадей и самолетов.
В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что Скотт Риттер посетил Российский университет спецназа, Аэродинамический комплекс Goodsky, полигон РУС (где состоялись стрельбы) и крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали.
Глава Чечни также заметил, что Скотт Риттер «широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны». При этом он выразил надежду, что увиденное позволит гостю «сформировать объективное мнение» о республике и «ее вкладе в специальную военную операцию на Украине».
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