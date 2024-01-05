Кадыров предложил США снять санкции с его родных в обмен на украинских пленных

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба главы Чечни

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины в обмен на снятие санкций с членов его семьи, а также с принадлежащих ему лошадей и самолетов.

Список пленных политик передал приехавшему в Грозный бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, известному своими пророссийскими заявлениями. Это произошло во время построения сотрудников силовых структур в центре города, передает ТАСС.

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю (Скотту Риттеру — прим. Т-и) [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим», — заявил политик, обращаясь к американцу.

Риттеру также показали видеозапись, на которой присутствуют пленные украинские военные. На видео они рассказали о предложении освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких главы Чечни, а также с его лошадей и самолетов.

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что Скотт Риттер посетил Российский университет спецназа, Аэродинамический комплекс Goodsky, полигон РУС (где состоялись стрельбы) и крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали.

Глава Чечни также заметил, что Скотт Риттер «широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны». При этом он выразил надежду, что увиденное позволит гостю «сформировать объективное мнение» о республике и «ее вкладе в специальную военную операцию на Украине».

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.