Кадыров посоветовал Западу «сохранить зубы» и дружить с Россией

Западным странам необходимо пересмотреть свое отношение к России. Это уже не то униженное и разворованное государство, которым ее видели 20 лет назад, заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что сейчас Россия — это «закаленное государство с мощным политическим укладом», которое уже оставило далеко позади тяжелый период 90-х. Поэтому вместо попыток развала Западу стоит подумать о сотрудничестве с ней.

«Западный мир видимо до сих пор не может понять одну вещь. Нынешняя Россия — это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте. Это уже другая — сильная и мощная Россия <...> [Она] превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое. Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — посоветовал политик.

Кадыров отметил, что Россия, если сотрудничает с кем-то, является лучшим другом среди всех мировых государств. Однако, процитировал он Президента РФ Владимира Путина, «стоит кому-либо захотеть откусить от страны, — останется без зубов».