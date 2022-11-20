Кадыров о Зеленском: Настоящий враг человечества сидит под боком Европы

В то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров, который выложил в своем телеграм-канале видео очередного обстрела объекта со стороны ВСУ.

«Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы. Необходимо понять, что настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой», – сказал Кадыров.

Он назвал Владимира Зеленского, его «националистическую шайку» и всех, кто его поддерживает, настоящими террористами и врагами мирового сообщества. Кадыров также отметил, что с ними не может быть никаких разговоров.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС. Как отметили в «Росэнергоатоме», по самой станции украинские военные не били с конца сентября.