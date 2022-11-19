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Политика
19 ноября 2022  23:04

ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС – персонал станции не пострадал

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Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна «Росэнергоатом».

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», – рассказал Ренат Карчаа.

По его словам, по самой станции украинские военные не били с конца сентября. Пострадавших среди персонала станции нет, шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который входит в состав системы охлаждения, два попали в квадрат сухого хранилища ядерных отходов, еще три – в район КПП-2.

«Удар действительно был массированный», – резюмировал Ренат Карчаа.

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