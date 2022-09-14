Кадыров о спецоперации: «Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение»

Вбросами и западными провокациями назвал глава Чечни Рамзан Кадыров сообщения о том, что российская армия отступает в зоне проведения спецоперации на Украине. По его словам, российские военные придерживаются «тонкой» стратегии и стремятся избежать большого количества жертв, тогда как украинские военные этих принципов не придерживаются.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем», – написал он в своем телеграм-канале, сопроводив сообщение 17-минутным видео с комментарием о ситуации в зоне проведения СВО.

Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы и не может «без разбора стрелять» по всем подряд, подчеркнул он. При этом он призвал жителей страны «внести свою лепту» в спецоперацию – помочь добровольцам, стать им или «подбадривать» бойцов в интернете.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – добавил он и еще призвал поддержать российских бойцов.

Напомним, ранее Кремль переадресовал вопрос о том, могут ли в России ввести военное положение, в Минобороны, а в Совфеде эти слухи назвали «заказаом», который «отрабатывают» западные СМИ.