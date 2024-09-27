Кадыров о послании Раиса РТ: Республика стоит на страже главных столпов стабильности

В условиях текущей внешнеполитической ситуации Республика Татарстан сохраняла и будет сохранять большой комплекс работ, который направлен на сохранение межнационального единства. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, комментируя Послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

«В самом начале послания Раиса Татарстана было отмечено, что сейчас идет непрекращающееся давление на нашу страну и в целом страна подвергается информационным атакам. Поэтому республика сохраняла и будет сохранять тот большой комплекс работ, который направлен на сохранение межнационального единства», — отметил собеседник агентства.

Кадыров подчеркнул, что сохранение межнационального единства лежит в основе стабильно развивающегося процветающего государства. «Необходимо, чтобы были мир и согласие в нашей стране и непосредственно в нашей республике», — заявил Тимур Кадыров.

«Рустам Нургалиевич отметил, что республика стоит на страже главных столпов стабильности нашего общества — это сохранение наших духовных и нравственных ценностей, национальных традиций и родных языков. Это вот как раз таки та основа, на которую опирается государство, на которую опирается народ. Благодаря этому можно активно созидать и развиваться», — заключил собеседник агентства.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.