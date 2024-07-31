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Кадыров назвал личными врагами тех, кто призывает запретить хиджабы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что те, кто призывает запретить ношение хиджабов, являются врагами не только ислама, но и его личными. В то же время в республике выступают против паранджи, закрывающей лицо, добавил он на совещании в Грозном — отрывок появился в телеграм-канале главы республики.
Кадыров напомнил, что в регион приезжают множество туристов разных вероисповеданий. Как они одеваются, власти республики «не волнует». Женщин призывают лишь к ношению платков.
«Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы, — это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», — подчеркнул глава республики.
Кадыров добавил, что Президент России Владимир Путин предоставил всем народам жить мирно. Поэтому он планирует не допустить того, чтобы женщинам запрещали носить хиджаб.
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