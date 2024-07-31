Кадыров назвал личными врагами тех, кто призывает запретить хиджабы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что те, кто призывает запретить ношение хиджабов, являются врагами не только ислама, но и его личными. В то же время в республике выступают против паранджи, закрывающей лицо, добавил он на совещании в Грозном — отрывок появился в телеграм-канале главы республики.

Кадыров напомнил, что в регион приезжают множество туристов разных вероисповеданий. Как они одеваются, власти республики «не волнует». Женщин призывают лишь к ношению платков.

«Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы, — это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого», — подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что Президент России Владимир Путин предоставил всем народам жить мирно. Поэтому он планирует не допустить того, чтобы женщинам запрещали носить хиджаб.