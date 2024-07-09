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Муфтий Татарстана выступил против ограничения на ношение религиозной одежды
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал Координационный центр мусульман Северного Кавказа и выступил против идеи ограничить ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«В то время, когда мусульманские бойцы проливают кровь в зоне СВО за Родину, за свои национальные и религиозные традиции, за общие духовные ценности народов России, в тылу их женщин на законодательном уровне пытаются ущемить в конституционных правах и запретить покрываться», — говорится в сообщении.
По его мнению, депутат Владислав Даванков, который выступил с этой инициативой, разжигает межнациональную рознь в обществе. Муфтий предложил политику отправиться в зону СВО «или хотя бы выехать за пределы Москвы и познакомиться с многонациональным составом и религиозными традициями в разных регионах России».
Камиль хазрат Самигуллин уверен, что достичь согласия в обществе, покушаясь на права одной из его частей, невозможно. Кроме того, право на исповедование своей религии и соблюдение ее канонов включено в Конституцию России.
«А быть покрытой для женщины — это приказ Всевышнего, который мусульмане не преступят ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой», — заключил председатель ДУМ РТ.
Ранее Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к Президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом не допустить принятия ограничений на ношение религиозной одежды.
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