Кадыров назвал количество чеченских бойцов, участвующих в спецоперации

В военной спецоперации на Украине принимают участие более 10 тыс. чеченских бойцов, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Всего же, по его словам, в спецоперации на Донбассе и Украине участвуют сотни тысяч военнослужащих.

«Только из одной Чеченской Республики успешно бьют врага около 10 тысяч бойцов, готовых в любую секунду пожертвовать собой ради мира и благополучия нашей великой России», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что Россия сейчас «сражается с врагом всего адекватного мира», и поздравил жителей с Днем народного единства.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек и объяснил это тем, что в стране растет число добровольцев.