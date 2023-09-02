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Политика 2 сентября 2023 20:25

Кадыров: Командир батальона «Ахмата» Писаренко посмертно награжден орденом Мужества

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Командир батальона спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко, погибший в июле в зоне СВО, посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Накануне удостоверение к награде было передано отцу погибшего военнослужащего. «Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью „За заслуги перед Чеченской Республикой“, которая также была передана Валерию Писаренко», — написал Кадыров.

Он напомнил о подвиге Евгения Писаренко. Во время штурма Марьинки тот под платным огнем вывел раненых товарищей и вернулся на передовую. «Евгений пал геройской смертью и вписал свое имя в список достойнейших защитников Отечества», — подчеркнул он и выразил слова признательности родителям, которые воспитывают достойных граждан нашей страны, — родной брат погибшего командира тоже находится в зоне проведения спецоперации.

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#Кадыров #орден Мужества #спецоперация
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