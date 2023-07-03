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В зоне СВО погиб командира отряда «Ахмат» Евгений Писаренко
Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, передает ТАСС слова замкомандующего 2-м армейским корпусом, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
Он поблагодарил родителей Евгения Писаренко, вырастивших такого героя.
«Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом», – написал в сообщении Алаудинов.
Напомним, что спецназ «Ахмет» сформировали в Чеченской Республике в первые дни проведения Спецоперации на Украине. В него вступили более 13 тысяч добровольцев из разных регионов РФ, предварительно прошедшие тактическую и огневую подготовки на территории университета спецназа в Гудермесе.
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