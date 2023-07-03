news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 июля 2023 20:05

В зоне СВО погиб командира отряда «Ахмат» Евгений Писаренко

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, передает ТАСС слова замкомандующего 2-м армейским корпусом, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

Он поблагодарил родителей Евгения Писаренко, вырастивших такого героя.

«Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом», – написал в сообщении Алаудинов.

Напомним, что спецназ «Ахмет» сформировали в Чеченской Республике в первые дни проведения Спецоперации на Украине. В него вступили более 13 тысяч добровольцев из разных регионов РФ, предварительно прошедшие тактическую и огневую подготовки на территории университета спецназа в Гудермесе.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное