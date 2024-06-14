Кадыров: День России для Татарстана — особый праздник

Президент Владимир Путин считает, что День России должен отмечаться как символ незыблемости и преемственности государственности РФ, неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества. «Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества», – отметил глава государства. Мнением о том, как отмечают День России в Татарстане, какое значение праздник имеет для жителей республики и что необходимо сделать для того, чтобы День России стал символом, о котором говорит Президент, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев говорит о том, что День России – праздник символичный. «Он знаменует собой современный этап развития нашей страны. История нашей Родины носит неразрывный характер, с 1991 года начался новый ее период. После распада СССР, этой чудовищной геополитической трагедии, экономика, социальная и другие сферы страны чудовищным образом деградировали», – вспоминает он.

«Однако Россия, образно говоря, оттолкнулась от дна, выплыла из омута, который, как казалось, ее затянул навсегда. Россияне нашли в себе силы осознать свои интересы, объединиться, перегруппироваться, созидательным путем перезапустить процессы. Никто нам особо не помогал, а многие внешние силы даже вредили. И при этом мы имеем большие достижения в самых разных областях и направлениях. Мы осознали себя, свои возможности и крепко встали на ноги», – продолжает эксперт.

Бикеев подчеркивает, что для Татарстана, как неотъемлемой части России, этот праздник также является знаковым, так как республика много делала и делает для успешного развития страны, внося весьма значительный вклад в общее дело. «Нам по праву есть чем гордиться. Татарстан – экономически развитый, промышленный регион, крупный научный и образовательный центр международного уровня. А Казань за это время за свои заслуги признана третьей столицей и спортивной столицей России, городом трудовой доблести», – отметил он.

Эксперт также считает, что «необходимо крепить всесторонний суверенитет нашей страны, чтить ее историю и действовать в интересах нашего многонационального народа». Тогда День России станет «символом незыблемости и преемственности государственности Российской Федерации, неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества, о котором говорит Владимир Владимирович Путин». «Современная Россия – неотъемлемая часть развития нашей цивилизации, опираясь на ее достижения, мы сознательно и успешно строим лучшее будущее для потомков», – резюмировал он.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров говорит о том, что День России для Татарстана — особый праздник, который «символизирует единство и мощь нашего государства, а также подчеркивает уникальность многонационального и многоконфессионального состава нашего региона». В республике, напомнил он, мирно проживают представители 175 народов и национальностей.

Кадыров добавил, что в Татарстане День России традиционно отмечается с большим размахом, проходят различные массовые мероприятия.

«В своем поздравлении Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Россия — это семья семей, где столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. По словам Минниханова, многообразие их культур, языков и обычаев объединяет Россию, а Татарстан — яркий пример этого гармоничного развития», – напомнил спикер.

Он подчеркнул, что необходимо укреплять межнациональное единство и сотрудничество. «Нужно сохранять и передавать молодому поколению ценности патриотизма, уважения к истории и культуре всех народов, проживающих в нашей стране», – сказал он и выразил уверенность, что «через совместные усилия и стремление к общим целям, День России стал для каждого гражданина символом незыблемости и преемственности нашей великой государственности, гордости за наше общее Отечество».

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что «Россия – это сильные и смелые люди, многовековая история, верность традициям». «Россия – это мы с вами в каждом нашем действии: это наши врачи, спасающие жизни, это ученые, совершающие невероятные открытия, это наши родители, которые всегда помогут советом, это наши дети, для которых мы создаем наше настоящее и будущее», – пишет эксперт. Он пожелал всем жителям страны «единства, стойкости во имя великой и сильной России».

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков выразил мнение, что «преемственность государственности – это то, что отмечают 12 июня».

«Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – компоненты развития нашей Великой Родины. Государственность России пытались неоднократно сломать, поработить, но Россия всегда возрождалась. Россия представляет собой страну-цивилизацию. Она может себе позволить полемику западников и славянофилов, поворот на Восток, битву с захватчиками», – считает он.

В Татарстане этот праздник встречается ежегодно всем многонациональным народом республики. Региональная история невозможна вне истории всей российской государственности, – подчеркнул эксперт.