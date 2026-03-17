Кадровые консультанты помогают бойцам СВО в центре реабилитации «Восхождение»

В казанском центре реабилитации инвалидов «Восхождение» для участников специальной военной операции два раза в месяц проводятся встречи с представителями кадрового центра «Работа в России». Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» директор центра «Восхождение» Ольга Гончарова.

«Они к нам приезжают дважды в месяц. Но если есть запрос на работу с кадровым центром, то тогда приезжают чаще», – отметила она.

Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, при выстраивании программ реабилитации большой упор делается на реабилитацию путем получения профессии.

«Мы видим, что часть ребят, которые вернулись с СВО, может быть, не закончили образование, у них нет профессии. Мы выделили отдельные помещения в наших центрах реабилитации для кадровых служб, где непосредственно кадровые консультанты могут помочь в выборе профессии, составить резюме, подобрать программу дополнительного профессионального образования», – пояснила она.

Зарипова добавила, что в Татарстане благодаря национальному проекту «Кадры» реализуется более 270 различных направлений дополнительной профессиональной подготовки.

«Мы получаем позитивный отклик. Ребята говорят, что могут спокойно подойти к кадровому консультанту, один на один проговорить свою жизненную ситуацию», – заметила Зарипова.

Например, сегодня в ходе консультации со специалистом кадрового центра «Работа в России» в центре «Восхождение» ветеран спецоперации решил открыть собственное дело.