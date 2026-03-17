«Не закрываться в четырех стенах»: история бойца СВО, проходящего реабилитацию в Казани

Центр реабилитации инвалидов «Восхождение», который помогает участникам СВО поправить здоровье и вернуться к полноценной жизни, посетила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Социальная реабилитация направлена на то, чтобы помочь адаптироваться в обществе и психологически поддержать ребят. Если это ребята с инвалидностью, в зависимости от профиля заболевания – если это, допустим, опорно-двигательная система, или органы дыхания, или заболевания периферической нервной системы – соответственно, мы выстраиваем реабилитационный маршрут», – рассказала журналистам в ходе пресс-тура Зарипова.

Для этого, по ее словам, в центре используется самое современное медицинское оборудование.

«Благодаря поддержке Раиса РТ в прошлом году наши пять центров, которые были определены для реабилитации участников СВО, мы оснастили дополнительно оборудованием, которое необходимо в случае заболевания вследствие военной травмы», – отметила Зарипова.

При поддержке Рустама Минниханова в июне 2025 года организовано стационарное отделение для участников СВО с инвалидностью на 40 койко-мест на базе Центра реабилитации инвалидов «Восхождение». Услуги предоставляются два раза в год.

Алгоритм социальной реабилитации включает проведение углубленной комплексной диагностики для определения основных реабилитационных целей и задач, что позволяет оказывать качественные социальные услуги, в том числе по профилям заболеваний, связанным с травмами и повреждениями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, периферической нервной системы.

Для коррекции психологических проблем используются различные аппаратно-программные комплексы. Для расширения линейки инструментов, помогающих снимать тревогу и улучшать психоэмоциональное состояние, оборудованы соляные и сенсорные комнаты.

Ветеран двух чеченских кампаний и участник специальной военной операции Виталий Лебедев, известный под позывным «Шмель», проходит курс комплексной реабилитации в казанском центре «Возрождение». Бывший командир танка и оператор БПЛА восстанавливается после тяжелого ранения обеих ног.

Путь к выздоровлению для Виталия начался после сложной операции по замене коленного сустава в Чебоксарах. По словам ветерана, он целенаправленно искал центр, оснащенный специализированным аппаратом «Артромот», который необходим для пассивной разработки суставов. Однако в «Возрождении» он получил гораздо больше, чем просто механическую терапию.

«Я шел за конкретным аппаратом, а получил целый комплекс. Здесь отличная ЛФК и необычные занятия на мелкую моторику в актовом зале. Сначала я отнесся к ним скептически, но потом понял, как это работает: включаются оба полушария мозга, улучшается координация. Результаты действительно хорошие», – поделился впечатлениями Виталий.

Несмотря на последствия ранений, Лебедев ведет активный образ жизни. Он воспитывает троих детей, развивает собственный бизнес и профессионально занимается спортом, включая плавание и стрельбу.

Особое место в его жизни сейчас занимает подготовка к чемпионату профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В прошлом году «Шмель» занял 10-е место в компетенции «Оператор БПЛА» среди полусотни участников со всей России. В этом году он планирует превзойти свой результат, выбирая между управлением и сборкой дронов.

Виталий подчеркивает, что в Татарстане создана мощная система поддержки бойцов, и призывает сослуживцев не уходить в себя.

«Сейчас со стороны Раиса республики и руководства Татарстана оказывается огромная помощь. Если есть желание чем-то заниматься – возможности найдутся. Главное – не закрываться в четырех стенах. Нужно вытаскивать себя к людям, к деятельности», – уверен ветеран.

Специалисты центра «Возрождение» отмечают, что такая высокая мотивация пациента – залог успешного возвращения к полноценной мирной жизни.

Для социальной реабилитации участников СВО и с инвалидностью в системе социальной защиты республики работают пять центров реабилитации, где во внеочередном порядке безвозмездно предоставляются социальные реабилитационные услуги, рекомендованные в индивидуальных программах реабилитации или абилитации.

Минтруд РТ приглашает ветеранов СВО воспользоваться их возможностями, поправить здоровье, чтобы вернуться к полноценной жизни.