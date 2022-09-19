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Ру Тат
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Политика
19 сентября 2022  20:12

Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

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Из Грозного в Донбасс отправилась новая группа добровольцев. Все они прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро», — говорится в сообщении.

По словам главы Чечни, в республику ежедневно прибывают добровольцы из разных регионов России. Напомним, что ранее он призвал другие субъекты к «самомобилизации». Каждый глава региона, считает Кадыров, сможет собрать по тысяче добровольцев, которые, учитывая масштабы России, в дальнейшем станут 85-тысячной армией и помогут решить задачи спецоперации на Украине как можно быстрее.

#Рамзан Кадыров #спецоперация на Украине
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