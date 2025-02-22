Кадеты и юнармецы Казани возложили цветы к памятнику воинам-танкистам

Сегодня, 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Казани состоялось торжественное возложение цветов к памятнику воинам-танкистам на улице Академика Сахарова.

Знаменная группа кадет лицея №78 «Фарватер» открыла церемонию, торжественно внеся государственные флаги Российской Федерации Республики Татарстан, а также знамя ветеранов-танкистов.

Приветственное слово сказал подполковник запаса Артур Даутов. Он поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества.

Свои поздравительные слова и пожелания огласили почетный президент Союза танкистов РТ Александр Гурьянов, ветеран СВО и подполковник Г. Андреев, орденоносец и участник конфликта в Афганистане Павел Троицкий, председатель ветеранов ГСВГ Реналь Назипов.

Подполковник Андреев пожелал учащимся и выпускникам училища здоровья и всех благ. Он отметил, что именно будущее поколение должно сохранять традиции.

Монумент воинам-танкистам был дополнен символом шлемофона и металлическими гвоздиками.

«Желаю всем нам мирного неба над головой» – сказал Павел Троицкий.

Церемония завершилась возложением цветов к монументу воинам-танкистам, которое провели кадеты и юноармейцы лицея №78 «Фарватер» вместе с выпускниками Казанского высшего танкового командного училища.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня исполняется 106 лет Казанскому высшему танковому училищу. В этот день поздравили курсантов училища, офицерско-преподавательский состав и выпускников-офицеров, с честью выполняющих долг перед Отечеством.

Материал подготовлен при участии Дарьи Агеевой.