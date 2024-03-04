«Качество должно быть высокое»: капремонт домов в Челнах завершат раньше срока

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах, который обычно выполняется до начала отопительного сезона, в этом году планируют завершить до 15 августа. На сегодня он выполнен на 16%, а по отдельным видам работ, по лифтам — на 62%. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Поставлен план закончить к 15 августа. Мы в этом направлении активно двигаемся», — заявил Зуев.

Мэр Наиль Магдеев отметил, что в этом году капремонт удалось начать раньше благодаря своевременному проведению аукциона со стороны республики.

«Сезонные работы — это понятно. Кровля, отопление, фасады. Отопление будем делать после того, как закончится отопительный сезон. Остальное — ГВС, ХВС — можно работать. Никаких препятствий нет. Тем более удобно работать сейчас — подавляющее большинство граждан в городе, не в отпусках, есть своевременный доступ в квартиры. Разъедутся в отпуска — и всё! Идем по стояку, две-три квартиры поймать не можем, возникает проблема. Качественно сделать не можем. Мы понимаем, что такое ремонтировать в жилом фонде. Это определенные проблемы для строителей и управляющих компаний. Нужно воспользоваться тем, что мы раньше начинаем работы. Активный сезон капремонта начался. Качество должно быть высокое, должен быть контроль», — призвал Магдеев.

Напомним, в 2024 году в Челнах отремонтируют 108 домов и обновят 71 двор по республиканской программе «Наш двор». Как сообщалось на первом в этом году совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, в 2024-м в Татарстане проведут капремонт 676 многоквартирных домов общей площадью 4 млн 360 тыс. кв. метров.