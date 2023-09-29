Кабулов: КАМАЗ и «Татнефть» заинтересованы в выходе на афганский рынок

Замир Кабулов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заинтересованность в выходе на афганский рынок демонстрируют КАМАЗ, «Татнефть», «КЭР-Холдинг» и другие компании. Об этом сообщил спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Отмечаем заметный вклад Татарстана в развитие российско-афганских отношений. В июне этого года состоялись визиты в Казань исполняющих обязанности министров промышленности и торговли и высшего образования Афганистана. При активном участии казанского благотворительно-патриотического фонда мусульман России в июле в Кабуле открыт деловой центр», — рассказал спикер.

По словам Кабулова, в двусторонних контактах Россия отдает приоритет развитию торгово-экономических связей с Афганистаном. Одним из наиболее перспективных направлений на данном этапе он назвал развитие международных транспортных коридоров, в первую очередь — «Север — Юг» и его восточной ветви, а также проект транспортного маршрута «Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан».

«Важнейшим элементом здесь остается вопрос обеспечения гарантий безопасности, — заметил он. — Фиксируем интерес афганских партнеров к наращиванию своих электрогенерирующих возможностей».

Спецпредставитель Президента РФ добавил, что Россия также развивает отношения к сфере культуры, спорта, образования. Предметом повышенного внимания остается гуманитарная ситуация в Афганистане. Поэтому в мае и сентябре в эту страну доставлена гуманитарная помощь.

Важно, по его мнению, чтобы афганские власти не допускали попыток распространения терроризма и нестабильности. «Серьезную международную угрозу представляет афганский наркотрафик. По объёму опиатов Афганистан все же остается крупнейшим поставщиком в мире», — сказал спикер.

При этом он отметил предпринимаемые Кабулом шаги по искоренению наркоугрозы — к прошлогоднему запрету на выращивание опиатов в марте этого года афганские власти официально запретили культивацию каннабиса.

«Судя по оценкам экспертов, это начинает давать положительный результат в части сокращения наркопосевов. С другой стороны, фиксируется тревожная тенденция в сфере производства синтетических наркотиков. Поэтому борьбу с наркотиками в Афганистане необходимо продолжать», — констатировал Кабулов.

В завершение он заявил, что Россия рассчитывает на «дополнительные конструктивные шаги Кабула по формированию этнополитически инклюзивного Кабинета Министров в полном смысле этого слова».

В заседании принимают участие представители 15 стран, включая Катар, ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и другие.