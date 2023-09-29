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Минниханов отметил растущий интерес Татарстана к работе в афганском направлении
Растущий интерес общественно-политических и деловых кругов Татарстана к работе в афганском направлении отметил Раис РТ Рустам Минниханов на пятом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, которое проходит в Казани.
«Это проявилось в ходе визита в этом году афганской делегации во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Нуриддином Азизи для участия в работе Международного экономического форума KazanForum 2023», – сказал руководитель республики.
Свидетельством развития контактов Татарстана с Афганистаном стало также участие и.о. министра высшего образования этой страны Ниды Надима в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», добавил он.
«Поддержка гуманитарных связей также является неотъемлемой частью нашего взаимодействия. Ряд татарстанских компаний ведут работу в Афганистане», – заявил Минниханов.
Он напомнил, что на первом заседании Московского формата консультаций по Афганистану в 2017 году 11 стран взялись за поиск мирных путей урегулирования афганского кризиса и национального примирения в этой стране.
«За эти годы уникальный механизм Московского формата консультаций по Афганистану не раз доказывал свою высокую эффективность. Актуальность его работы сегодня возросла, несмотря на то, что политические реалии в Афганистане кардинально поменялись», – подчеркнул Раис РТ.
Говоря о Татарстане, он рассказал, что сегодня республика является одним из ведущих и динамично развивающихся регионов России. Здесь проживают представители 173 национальностей, сохраняются традиции мировых культур и религий.
«Год от года крепнут и развиваются принципы добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия», – констатировал руководитель республики.
По его словам, сегодня для России взаимодействие с исламским миром приобретает особое значение, и Татарстан активно работает в этом направлении. В частности, регион взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества, по поручению Президента России Владимира Путина руководитель республики возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».
Кроме того, в Казани проходят такие крупные международные мероприятия, как KazanForum, Глобальный молодежный саммит и другие.
«Татарстану удается не просто оставаться узнаваемым в исламском мире, но и активно расширять экономическое и гуманитарное сотрудничество с партнерами из мусульманских государств», – резюмировал Минниханов.
В заключение он также поблагодарил руководство Министерства иностранных дел России за выбор Казани местом проведения заседания и за поддержку в его организации.
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