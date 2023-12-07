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Кабмин запустил новую кредитную программу для достижения технологического суверенитета
По поручению Президента России Владимира Путина запускается новая кредитная программа для реализации проектов, способствующих достижению технологического суверенитета. Постановление появилось на сайте Кабмина.
Документ вводит понятие «технологический кредит» и утверждает правила предоставления поручительств по таким кредитам. Размер поручительств, которые будет предоставлять «ВЭБ.РФ», составит от 10% до 50% от суммы основного долга.
В пояснительной записке отмечается, что на них смогут претендовать инвесторы с проектами стоимостью от 1 до 20 млрд рублей. Срок займа — от 3 до 15 лет.
«Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств», — сказал Премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании Правительства.
Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с Президентом Владимиром Путиным рассказал о создании «уникального закона» о технологическом суверенитете.
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