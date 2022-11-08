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Политика
8 ноября 2022  10:45

Кабмин РФ запретил военно-техническое сотрудничество с 74 иностранными компаниями

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Правительство России утвердило перечень иностранных юридических лиц с которыми будет запрещено проводить сделки в области военно-технического сотрудничества. В список вошли 74 организации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках исполнения указа Президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на недружественные действия иностранных государств и международных компаний. 

В санкционный список были включены организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.

 

#ответные санкции россии #политика #кабмин
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