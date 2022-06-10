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Экономика
10 июня 2022  08:28

Кабмин Японии уточнил перечень запрещенных для экспорта в Россию товаров

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С 17 июня власти Японии запретят экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Об этом передает ТАСС.

«В связи с решением Кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Кроме того, в список включены некоторые виды древесины, в том числе декоративный шпон, газовые генераторы, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, насосы, оборудование для печатки, такое как МФУ, турбины, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, промышленные роботы и проч. 

Ранее Япония приняла несколько пакетов антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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