Кабмин выделит средства на проведение частичной мобилизации

По поручению Президента России Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Правительству также необходимо принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ и других воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

Кроме того, в ближайшее время Кабмин должен будет определить категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.

Напомним, утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт, — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.