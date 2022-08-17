Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей на компенсации временно закрытым аэропортам

Временно закрытые аэропорты на юге и в центральной части России получат около 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны в своем Telegram-канале.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заметил, что российский лидер Владимир Путин поручил поддержать работников сферы воздушного транспорта во время вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. «Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование», — добавил глава Правительства.

Кроме того, Мишустин напомнил, что для сохранения транспортной доступности и связанности регионов России в города с ограниченным авиасообщением запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы.

Накануне Росавиация продлила ограничения для одиннадцати аэропортов еще на неделю. Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчики могут организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Режим временного ограничения полетов вызван проведением специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.