Правительство выделит более 1,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 8 до 17 лет

В 2022 году на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от восьми до 17 лет будет выделено 505 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Правительство в своем Telegram-канале.

«На выплаты направим почти 363 млрд рублей. Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 млрд рублей, чтобы до конца года средства получили родители 5 млн детей», — рассказал глава кабинета.

Он отметил, что размер таких выплат составит 50, 70 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на одного ребенка (от 6 тыс. до 12 тыс. рублей в месяц).

Социальные пособия будут назначаться путем комплексной оценки финансового положения каждой конкретной семьи. По поручению Президента РФ Владимира Путина в 2022 году проводится оценка нуждаемости семей, члены которых потеряли работу после 1 марта. Для них при расчете размера пособия трудовые доходы учитываться не будут.

Мишустин уточнил, что программа стартовала с 1 апреля, а перечисление средств начнется в следующем месяце. Подать заявление можно будет с 1 мая в электронной форме через портал госуслуг либо лично, обратившись в отделение Пенсионного фонда или в многофункциональный центр.