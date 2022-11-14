Кабмин выделит более 44 млрд рублей на создание отечественных двигателей для самолетов

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство страны расширит отечественное производство авиационных двигателей для гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет потратить 44 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов», — заметил глава российского Правительства на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, в ближайшие два года необходимо обеспечить выпуск примерно 50 двигателей ПД-8 для оснащения «Суперджетов», 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214 и 14 двигателей ПД-14 для будущего флагмана российской авиации — МС-21.

Одновременно с этим необходимо выполнить все научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35, разработку прототипа которого важно завершить до конца 2024 года. Мишустин поручил вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову лично контролировать выполнение этой задачи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани подтвердили: в 2023 году стартуют коммерческие поставки лайнеров Ту-214.