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Здоровье
24 октября 2022  11:06

Кабмин РФ выделит более 353 млн рублей на углубленный медосмотр детей в новых регионах

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Правительство России направит 353 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Пресс-служба Кабмина отмечает, что на эти средства будет организовано обследование свыше 80 тыс. детей. Деньги в виде субсидии направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава РФ. Финансирование будет обеспечено из резервного фонда российского Правительства.

В начале октября Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ.

 

 

 

 

#Михаил Мишустин #кабмин #здоровье
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