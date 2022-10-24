Кабмин РФ выделит более 353 млн рублей на углубленный медосмотр детей в новых регионах

Правительство России направит 353 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что на эти средства будет организовано обследование свыше 80 тыс. детей. Деньги в виде субсидии направят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава РФ. Финансирование будет обеспечено из резервного фонда российского Правительства.

В начале октября Президент России Владимир Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в четырех новых регионах РФ.