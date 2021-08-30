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Ру Тат
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30 августа 2021  13:12

Кабмин выделит 454 млрд рублей на единовременную выплату пенсионерам

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На единовременную выплату пенсионерам в России будет выделено 454 млрд рублей. По поручению Президента России Владимира Путина граждане начнут получать по 10 тыс. рублей в сентябре, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей», — заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что данные средства помогут пенсионерам компенсировать дополнительные затраты, возникшие в период пандемии Covid-19. Поэтому очень важно, чтобы средства были доведены до получателей как можно быстрее, «без лишних бюрократических формальностей, именно так, как им удобно».

Как ранее сообщал Минтруд России, по 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн российских пенсионеров. Выплата будет перечислена тем, кто получает пенсии на банковские карты.

#Путин Владимир #Правительство РФ #выплаты пенсионерам
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