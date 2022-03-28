Правительство выделит 4 млрд рублей на выплаты медперсоналу, заболевшему коронавирусом

Более 4 млрд рублей дополнительно будут направлены на единовременные страховые выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Ранее с соответствующей инициативой выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Если медики заболевают ковидом, им положены единовременные выплаты», — уточнил Мишустин.

Премьер отметил, что пик заболеваемости прошел и в большинстве регионов эпидемиологическая ситуация улучшается. По его словам, это является результатом самоотверженного труда врачей.

Глава Правительства подчеркнул, что выплаты должны происходить своевременно и без задержек.

До этого выплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, были продлены на весь 2022 год.