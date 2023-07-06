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Общество 6 июля 2023 17:44

Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе

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Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
Фото: пресс-служба Кабмина

Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя, по поручению Президента России Владимира Путина будет выделено свыше 2,5 млрд рублей на единовременные выплаты для работников более чем 3,5 тыс. туристических компаний. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства.

«Организации индивидуальные предприниматели этих субъектов испытывают значительные трудности из-за логистики. Эту тему мы обсуждали подробно на совещании с Президентом РФ совсем недавно. Глава государства поручил поддержать туристистическую отрасль», – приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин подчеркнул необходимость принять все меры для того, чтобы предприниматели сферы гостепреимства в этих регионах сохранили свои рабочие коллективы и смогли продолжать вести свой бизнес и свою деятельность.

28 июня во время посещения города Дербент Путин отметил, что санкции и русофобия Запада сделала многие европейские страны непривлекательным для отдыхающих из России, но подтолкнули российские компании к активному развитию внутреннего туризма.

#Владимир Путин #Михаил Мишустин #внутренний туризм
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