Путин: Санкции и русофобия вычеркнули Запад из числа интересных россиянам направлений

Страны, вводящие санкции против России и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для жителей страны. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма в дагестанском Дербенте, передает ТАСС.

«Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы — разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия», — заметил российский лидер.

«По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан <…>», — добавил он. По его мнению, такие страны «теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров».

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что развитие внутреннего туризма дает хороший стимул развитию смежных отраслей. Он убежден, что в России возможны на любой вкус, чего нет в других странах.