Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

На лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, будет направлено 20 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Премьер напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина 18 января было организовано расширенное заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участие в нем приняли все главы регионов, представители министерств и ведомств.

«В частности, говорили о том, что одна из особенностей нового штамма такова, что он не приводит к резкому росту госпитализаций. Однако увеличивается количество заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно, поэтому принято решение выделить дополнительные средства на лекарства для таких пациентов», — рассказал Мишустин.

По словам главы Правительства, на эти цели направят 5 млрд рублей. Кроме того, еще 15 млрд рублей пойдут на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, а также для федеральных медицинских организаций.

Михаил Мишустин поставил перед Минздравом задачу согласовать распределение медикаментов по регионам с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, которая возглавляет созданную кабинетом оперативную рабочую группу. «Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», — подчеркнул он.

Сейчас штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон», вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

Президент России Владимир Путин 12 января поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.