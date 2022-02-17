В России будет проводиться ежегодная технологическая олимпиада для школьников

Каждый год в России будут проводить Национальную технологическую олимпиаду для школьников в более чем 30 различных профилях, сообщается в Telegram Правительства.

Среди конкурсных дисциплин: анализ космических снимков и геопространственных данных, геномное редактирование, фотоника, научная медиажурналистика и многие другие. Победители смогут получить льготы при поступлении в высшие учебные заведения и дополнительные баллы по результатам ЕГЭ.

В оргкомитет вошли первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Минобрнауки и Минцифры, представители Госдумы и Общественной палаты, а также ректоры крупных российских вузов и компаний.

В планах — к 2030 году привлечь к участию в конкурсе не менее 1 млн школьников со всей страны.

Ранее в Кабмине сообщили о том, что на базе ряда российских вузов будет организовано обучение одаренных детей в учебно-научных центрах, которое будет полностью финансироваться государством.