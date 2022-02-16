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Наука и образование
16 февраля 2022  14:00

Кабмин РФ профинансирует обучение вундеркиндов на базе некоторых российских вузов

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Обучение одаренных детей в учебно-научных центрах на базе ряда российских высших учебных заведений будет полностью финансироваться государством, сообщает Правительство России в своем Telegram.
 
«Правительство утвердило перечень вузов, чьи учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться из бюджета. В таких центрах обучаются юные исследователи из отдаленных районов страны», –сказано в сообщении Кабмина. 

В список таких вузов вошли МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина. 
 
Отмечается, что все расходы на проживание и питание одаренных учеников возьмет на себя российское правительство. 

#образование #Одаренные дети #российские вузы
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