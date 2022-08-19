Кабмин увеличил максимальный кешбэк на отдых на Дальнем Востоке до 40 тыс. рублей

Максимальный кешбэк на туры на Дальнем Востоке увеличили с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства.

Отмечается, что новый этап программы по поддержке внутреннего туризма стартует с 25 августа и коснется всех поездок по России, совершенных с 1 октября по 25 декабря. Для круизов он будет длиться с 1 сентября и до завершения навигации. В программе участвуют все регионы РФ.

«Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек, получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — сказал Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства 12 августа в Горно-Алтайске.