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Путешествия и туризм
19 августа 2022  12:36

Кабмин увеличил максимальный кешбэк на отдых на Дальнем Востоке до 40 тыс. рублей

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Максимальный кешбэк на туры на Дальнем Востоке увеличили с 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства. 

Отмечается, что новый этап программы по поддержке внутреннего туризма стартует с 25 августа и коснется всех поездок по России, совершенных с 1 октября по 25 декабря. Для круизов он будет длиться с 1 сентября и до завершения навигации. В программе участвуют все регионы РФ.

«Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек, получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — сказал Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства 12 августа в Горно-Алтайске. 

#внутренний туризм #кешбэк #туризм
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