С 25 августа россияне смогут приобрести осенние туры с 20% кешбэком

Осенний этап программы путешествий по России с туристическим кешбэком 20% стартует 25 августа. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства отметил, что в программе участвуют все регионы страны. По его словам, возможностью вернуть 20% стоимости тура смогут воспользоваться около 600 тыс. человек.

Мишустин обратил внимание, что туристические путешествия по России с кешбэком хорошо зарекомендовали себя и поддержали экономику российских субъектов. В прошлом году в программе поучаствовали около 4 млн россиян, а в этом — около 2,5 млн.

«Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России», — подчеркнул глава Кабмина.