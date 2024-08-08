Кабмин утвердил правила выплаты 400 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам

Правительство России утвердило правила осуществления единовременной выплаты в размере 400 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании Кабмина, видео опубликовано в телеграм-канале Правительства.

«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями, – подчеркнул Премьер. – Это касается различных выплат, льгот, компенсаций, а также преференций при получении образования, при содействии в трудоустройстве и лечении».

Он отметил, что по решению Президента Владимира Путина размер единовременной выплаты для участников СВО, впервые заключающих контракт, будет увеличен в 2 раза – до 400 тыс. рублей. Эту сумму смогут получить военнослужащие, которые выполняют задачи СВО на территории четырех новых российских регионов и которые заключили контракты с Минобороны РФ в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года.

Чтобы получить средства, военнослужащему надо написать рапорт командиру воинской части, в которой он служит. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа выплата будет проведена.

Напомним, 31 июля Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа.

Видео: телеграм-канал Кабмина РФ

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.