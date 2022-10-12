Кабмин утвердил новую комплексную госпрограмму «Строительство» сроком на пять лет

С 1 января 2023 года в России начнут реализовывать новую комплексную государственную программу «Строительство», рассчитанную на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что основные задачи государственной программы — это продолжение развития коммунальной, транспортной, социальной, туристической инфраструктуры и минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду.

Кроме того, запланировано уменьшение сроков и оптимизация процедур принятия решений при осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета и сокращение инвестиционно-строительного цикла.

Помимо этого, программой предусмотрено расширение механизмов опережающего строительства и досрочного ввода объектов в эксплуатацию. Заниматься реализацией положений документа поручено Минстрою России.

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