«Залог развития экономики»: Песошин открыл международную выставку «Дорога 2022» в Казани

Создание современной дорожной сети является гарантией устойчивого развития экономики и повышения качества жизни граждан. Об этом на открытии специализированного международного форума-выставки «Дорога 2022» в Казани заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он напомнил, что на сегодняшний день республика воплощает в жизнь масштабные и амбициозные проекты в самых разных сферах. Их главная цель — повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для жизни, работы и оздоровления.

«Без автодорог и автотранспорта невозможно представить современную жизнь. От качества и безопасности дорог напрямую зависит развитие отраслей экономики государства. Качественные и безопасные дороги являются гарантом экономической стабильности», — обратился к участникам форума Алексей Песошин.

По его словам, главную роль в грамотном проектировании и эксплуатации автодорог сегодня играют современные технологии, научный подход и инновации.

«В силу географического положения с каждым годом в Татарстане существенно увеличиваются транзитные и внутренние грузопотоки. Сегодня перед нами стоят задачи сохранения существующей дорожной сети, а также совершенствования и развития сети автомобильных дорог», — подчеркнул Песошин.

Уже сейчас в Татарстане идет активная работа по целому ряду масштабных проектов дорожного строительства. Речь идет о создании скоростной магистрали М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в рамках трассы М7 «Волга» и многих других проектах.

«Благодарим Правительство страны за оказанные беспрецедентные меры поддержки по развитию транспортной инфраструктуры. Без развития сети автодорог невозможна реализация приоритетных национальных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем. Наша общая задача заключается в том, чтобы с каждым годом дороги становились качественнее и безопаснее. И решать эти задачи нужно на всех стадиях, от проектирования до эксплуатации», — резюмировал Алексей Песошин и пожелал участникам форума продуктивной работы в предстоящие дни.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.