Кабмин утвердил меры по повышению уровня цифровой зрелости промпредприятий Татарстана

В Татарстане утверждены меры по повышению уровня цифровой зрелости республиканских промпредприятий на 2021–2022 годы. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, размещено на портале правовых документов.

В документе указано, что в целях реализации Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления Минпромторгу и Минцифры РТ поручено продолжить мониторинг уровня цифровизации промпредприятий. Также ведомства должны провести обучающий семинар по вопросам разработки стратегии и семинар по мерам господдержки по внедрению инженерного ПО и цифровых платформ на предприятиях.

Минцифры, Минобрнауки, Минпромторгом Татарстана должны представить до 30 декабря этого года предложения по программам обучения по направлениям цифровой трансформации для руководителей предприятий и др.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ А. А. Каримова», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Татарстан направит на программу цифровизации до 2024 года 12,7 млрд рублей.